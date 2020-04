Verkehrsunfallstatistik Fürs Jeverland: Pedelec-Fahrer öfter in Unfälle verwickelt

Jeverland Im Jeverland sind immer öfter Pedelec-Fahrer an Unfällen beteiligt und immer häufiger werden Unfallbeteiligte schwer verletzt. Das berichtet der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Jever, Bernd-Rainer Otten, mit Blick auf Verkehrsunfallstatistik 2019. Im vergangenen Jahr ist auch ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall gestorben.

Im Vergleich zum Vorjahr waren 44 Prozent mehr Pedelecs an Unfällen beteiligt. Bei diesen 23 Unfällen auf den Straßen des Jeverlands haben 18 Personen Verletzungen davongetragen, zehn davon waren älter als 65 Jahre. „Auch wenn es sich nur um relativ kleine Zahlen handelt, dürfen sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den vergangenen fünf Jahren ein permanenter Anstieg zu verzeichnen ist“, betont Otten.

Vier Verkehrstote

In absoluten Zahlen betrachtet, ist mit 1249 Unfällen im nördlichen Friesland 2019 zwar ein Höchstwert erreicht worden, dennoch bewegen sich die Zahlen im Fünf-Jahres-Vergleich auf nahezu gleichbleibendem Niveau. Auch die Zahl der Verletzten ist dabei weitgehend stabil, mit zuletzt 273 sogar minimal rückläufig. 44 Unfallopfer wurden schwer, 229 leicht verletzt. Fünf Menschen kamen 2019 in Friesland bei Unfällen ums Leben, davon vier im Jeverland.

Im lokalen Vergleich fällt auf, dass es 2019 in Schortens mit 393 Unfällen (2018: 338) zwar am häufigsten gerummst hat, es in Sande allerdings die stärkste Unfallzunahme von 177 auf 241 im Jahr 2019 gab – zugleich ein Zehn-Jahres-Höchstwert. Die Zahl der Verletzten ist allerdings leicht rückläufig.

Im Wangerland hat es mit 236 Unfällen seltener gescheppert als im Jahr zuvor (269), in Jever gab es mit 377 Unfällen und 74 Verletzten kaum nennenswerte Veränderungen.

Keine Angaben gibt es allerdings zu den Unfallursachen: Unangepasste Geschwindigkeit gilt zwar generell als Unfallursache Nummer 1, Unaufmerksamkeit und Ablenkung dürften ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Und Trunkenheit am Steuer: Mit 98 Trunkenheitsfahrten wurde 2019 der zweithöchste Wert im Zehn-Jahres-Vergleich ermittelt; in 26 Fällen endete Alkohol am Steuer mit einem Unfall. Fahrten unter Drogeneinfluss wurden nur 22-mal entdeckt – diese Verstöße waren 2012 bis 2014 fast doppelt so hoch, hatten aber bisher null Auswirkungen auf das Unfallgeschehen.

Wichtige Prävention

Ein besonderes Ärgernis ist die weitere Zunahme der Unfallfluchten, so der Leiter des Polizeikommissariats Jever, Peter Beer. In 311 Fällen machten sich Unfallverursacher 2019 aus dem Staub (2018: 296 Unfallfluchten). Dank Zeugenhinweisen konnten 137 Unfallverursacher ermittelt werden, so Beer. Die Quote habe sich damit von 41 auf 44 Prozent verbessert. Der „Klassiker“ bei den Unfallfluchten ist der Parkrempler.

Die Polizei will ihr Augenmerk weiter auf Prävention richten, sagt Peter Beer. In diesem Jahr sollen wieder Aktionen für unterschiedliche Zielgruppen angeboten werden. Neben den Projekten „Fit im Auto“ oder der „Aktion junge Fahrer“ bereitet zum Beispiel die Verkehrswacht Jeverland auch das Thema der sicheren Nutzung von Pedelecs vor.