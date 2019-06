Jeverland Die Verkehrswacht Jeverland engagiert sich an vielen Stellen für besseres Miteinander im Straßenverkehr. Einen Überblick gab Vorsitzender Werner Lührs bei der Mitgliederversammlung in Schortens. Spektakulärstes Gerät des Vereins ist wohl der Überschlagsimulator, den man auf den Autotagen in Jever, Sande und Schortens und auf dem Blaulichttag ausprobieren konnte.

Er wird aber auch im Programm „Junge Fahrer“ eingesetzt, in dem etwa 100 Fahranfänger pro Jahr erfahren, wie sie sich aus einem kopfüber hängenden Fahrzeug befreien können; anhand einer „Rauschbrille“ erleben sie, wie sehr die Fahrtüchtigkeit durch Alkohol beeinträchtigt wird.

Programme in Schulen

Auch im schulischen Bereich ist die Verkehrswacht aktiv – mit Transparenten zu Beginn des Schuljahrs, Fahrradprüfungen, der Aktion „Kleine Füße“ und der Betreuung von Elternlotsen. Das beginnt schon im Kindergarten mit Roller- und Fußgängerprüfungen. Wie in jedem Jahr unterstützt der Verein die Anschaffung von Helmen für Drittklässler.

Neu angeschafft wurde im vergangenen Jahr ein Geschwindigkeitsdisplay. Das alte Gerät war nicht mehr auf dem neuesten Stand. Jetzt können wieder Messungen vorgenommen werden, ohne dass die Fahrer mit einem Bußgeld belegt werden.

In den Berufsbildenden Schulen sensibilisiert die Verkehrswacht junge Leute zu den Themen „Begleitetes Fahren mit 17“, „Frisierte Roller“ und „Drogen und Alkohol“.

Neben Fahrsicherheitstrainings für Motorrad- und Autofahrer hat im vergangenen Jahr das Programm „Fit im Auto“, das sich speziell an Senioren richtet, Fahrt aufgenommen, berichtete Bernd-Rainer Otten.

Training für Senioren

In dem Programm können alte Autofahrer ihre Fahr- und Regelkenntnisse auffrischen. Anmeldungen nimmt Bernd-Rainer Otten tagsüber unter Tel. 04461/92 11 152 auf dem Kommissariat, ab 18 Uhr unter Tel. 04461/98 46 270 an.

Ein besonderes Projekt stellte Berhard Zimmering vom ADFC vor. Der Fahrradclub möchte sich stark machen für zwei „Fahrradautobahnen“ im Landkreis. Sie sollen mindestens vier Meter breit sein und schnelles Radeln ohne Beeinträchtigungen durch den Autoverkehr ermöglichen. Eine Strecke soll von Wittmund nach Wilhelmshaven führen, eine zweite von Varel nach Wilhelmshaven. Damit soll auch für Pendler der Anreiz geschaffen werden, statt mit dem Auto mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.