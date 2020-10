K 322: Von 1,30 Metern bleibt nicht viel

Eigentlich ist der Sicherheitsstreifen für Radfahrer und Fußgänger entlang der Addernhausener Straße 1,30 Meter breit. Doch wie hier auf der Strecke hinter dem Waldschlößchen Richtung Rahrdum ist der Rad-Sicherheitsstreifen so zugewuchert und überwachsen, dass fast die Hälfte der Breite verloren ist. Die Addernhausener Straße ist Kreisstraße. „Man müsste seine Radwege auch mal pflegen“, meint ein Radler, der dort entlangkam. Wenn die Straßenmeisterei den Grasbewuchs entfernen würde, wäre der Streifen ohne großen Aufwand gleich wieder 20 Zentimeter breiter. Für 2022 plant der Landkreis den Bau eines Radwegs an der K 322 zwischen Fliegerhorstkreisel in Upjever/Rahrdum und dem etwa 2,5 Kilometer entfernten Siebetshaus. Es soll dann am Waldrand entlang einen von der Fahrbahn getrennten Fuß- und Radweg geben.

BILD: