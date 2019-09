Ganz schön kniffelig: Um ein Bällchen durch einen Feuerwehr-Schlauch zu kullern, ist Team-Arbeit gefragt. Und die beherrschen die Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehren Grabstede, Jever und Hohenkirchen. Das stellten sie beim Kreis-Kinderfeuerwehrfest in Hohenkirchen unter Beweis. „Ball durch den Schlauch – das ist ein Klassiker: Dabei haben auch die großen Feuerwehrkräfte Spaß“, weiß Ina Eilers. Gemeinsam mit ihrem Team von Kinder-Feuerwehr Hohenkirchen hatte sie das Spielefest organisiert. Und Kreis-Jugendfeuerwehrwart Karl Adden (oben links) machte begeistert mit. Und half gemeinsam mit Wangerlands Gemeindebrandmeister Eike Eilers den Feuerwehrkindern beim Transport einer Erbse per Strohhalm von einem Glas ins nächste. Natürlich spielte Wasser eine Rolle und war bei dem tollen Wetter willkommen: Bei der Schubkarrenstaffel galt es, möglichst viel Wasser in den in 50 Metern entfernten Eimer per Slalomfahrt zu transportieren. BILDer: