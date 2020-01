Langendamm Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren aus Borgstede/Winkelsheide und Varel: In Langendamm kam es am Donnerstagvormittag zu einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb. Wie Michael Asseln, Ortsbrandmeister der Wehr Borgstede/Winkelsheide sagte, war das Feuer in einer Lüftungsanlage ausgebrochen. Die Ursache ist allerdings noch unklar.

Zwei Feuerwehrtrupps drangen daraufhin unter Atemschutz zum Brandherd vor und löschten das Feuer. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. „Den beiden ging es gut, aber wenn auch nur ein Verdacht besteht, geht es ins Krankenhaus“, erklärte der Ortsbrandmeister. Insgesamt waren gut 30 Kameraden der beiden Feuerwehren im Einsatz.

Die Vareler Kameraden mussten später noch einmal ausrücken: Kurz vor Mittag löste eine Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb Alarm aus. Allerdings handelte e sich um einen Fehlalarm: Bei der Erkundung konnte die Feuerwehr kein Feuer aus machen.