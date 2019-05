Middelsfähr Vom frisch eingeweihten Spielplatz Blumenweg in Middelsfähr wurde der Rollrasen gestohlen: Erst am vergangenen Donnerstag war der neu gestaltete Spielplatz eingeweiht worden – doch nun hat bei einer Kontrolle der Schortenser Baubetriebshof entdeckt, dass Unbekannte in zwei Schritten rund 30 Quadratmeter Rollrasen aufgenommen und gestohlen haben. Die erste Tat fand laut Anja Müller von der Stadtverwaltung Schortens am vergangenen Wochenende statt; die zweite dann in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni.

Die Stadt hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Sollte es jedoch Augenzeugen aus der Nachbarschaft geben, so bittet die Stadt um sachdienliche Hinweise. Dass überhaupt jemand Rollrasen vom Spielplatz stiehlt, stößt auf komplettes Unverständnis bei der Stadt. Deshalb geht die Verwaltung konsequent vor und hat Strafanzeige gestellt.