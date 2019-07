Minsen Ein Brand auf dem Campingplatz in Schillig hat am Montag gegen 14 Uhr für einen größeren Einsatz der Feuerwehren Minsen und Hohenkirchen gesorgt: Das Vorzelt eines Wohnwagens brannte, Camper waren bereits dabei, Löschversuche mit Feuerlöschern zu unternehmen – das war allerdings kaum erfolgreich.

Brandherd waren vermutlich die elektrischen und gasbetriebenen Einrichtungen im Vorzelt, so Minsens Ortsbrandmeister Norbert Freymuth. Das Feuer konnte zügig per Schnellangriff gelöscht werden, ein Trupp der Kameraden aus Hohenkirchen unternahm unter Atemschutz weitere Nachlöscharbeiten und räumte die in Brand geratenen Geräte aus dem Vorzelt heraus.

„Auch wenn es sich heute nur um einen kleinen Brand gehandelt hat, der sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, haben sich heute wieder einmal mögliche Probleme und Gefahren aufgezeigt“, lautet das Resümee der Einsatzkräfte. Da sind insbesondere

• die Gefahr, die von gasbetriebenen Kochstellen, Heizungen usw. im Campingbereich ausgeht

• die mögliche Gefahr der schnellen Brandausbreitung bei voll gestellten Campingplätzen, auf denen Camper dicht an dicht stehen

• das Problem, mit großen Feuerwehr-Fahrzeugen durch die teils sehr engen Gassen auf Campingplätzen zu kommen und Einsatzstellen zu erreichen – gleiches gilt auch für einen Rettungswagen

• und das Problem, werktags zu den Hauptarbeitszeiten ausreichend Einsatzkräfte – speziell Atemschutzgeräteträger – zusammenzubekommen.

„Es hat sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, tagsüber zwei oder sogar mehr Feuerwehren zu bestimmen Einsatzlagen zu alarmieren; Einsatzkräfte wieder abzubestellen, ist immer möglich“, so Norbert Freymuth. Gerade in Minsen arbeitet ein Großteil der Kameraden außerhalb und ist dazu noch zum Teil an ihren Arbeitsplatz gebunden.

„Wer Interesse an der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren hat und kein Mitglied ist, ist jederzeit eingeladen, bei seiner nächsten Feuerwehr reinzuschauen und sich die Arbeit erklären zu lassen – viele Feuerwehren können Unterstützung gebrauchen“, appelliert die Feuerwehr.