Minsen Nun hat auch die Feuerwehr Minsen eine Diskussion um eine eigene Drehleiter für die Gemeindefeuerwehr Wangerland angezettelt. Genau genommen war es Wieland Rosenboom: Der meldete sich jetzt auf der Jahreshauptversammlung seiner Ortwehr Minsen zu Wort, als Ortsbrandmeister Norbert Freymuth gerade den offiziellen Teil der Sitzung beenden wollte. Rosenboom wies auf die höher werdenden Hotelbauten und Ferienunterkünfte besonders in Horumersiel und Schillig hin. Wenn es dort einmal zu einem Hilfs- oder Löscheinsatz komme, dauere es einfach zu lange, bis die Drehleiter aus dem gut 20 Kilometer entfernten Jever am Einsatzort im Wangerland ist. Über kurz oder lang solle sich daher auch Wangerland Gedanken über die Anschaffung einer Drehleiter machen.

Eine ähnliche Diskussion kam kürzlich auch in Schortens auf der Jahreshauptversammlung der Ortswehren auf (die NWZ berichtete).

„Drehleiter-Abgabe“

Wieland Rosenboom hat auch eine Idee, wie Wangerland die Drehleiter mitfinanzieren könnte: Mit einer „Drehleiter-Abgabe“ von Mietern und Eigentümern entsprechender Gebäude. Die Begeisterung bei Bürgermeister Björn Mühlena war nicht unmittelbar zu erkennen.

Der hatte als Gast der Ortswehr Minsen allerdings selbst zuvor bescheinigt, dass die Minsener die höchsten Gebäude in ihrem Löschbezirk haben – vor allem die Hotels und Herbergen in Schillig. Überhaupt sei Minsen eine „Strandwehr“, die in besonderem Maße mit dem Fremdenverkehr zu tun habe: Der lange Küstenabschnitt falle genauso in ihren Bezirk wie der Campingplatz mit in der Hochsaison mehreren tausend Urlaubern. Die Wehr sei dafür „top aufgestellt“, konstatierte auch Gemeindebrandmeister Eile Eilers. Die Ausrüstung der Ortswehr habe die Gemeinde im Blick, sagte Mühlena: Das Mannschaftstransportfahrzeug stehe auf dem Beschaffungsplan.

Dass die Minsener in der Tat eine „Strandwehr“ sind, belegt der Blick auf die Einsatzberichte. In der Summe habe sich Zahl der Einsätze verdoppelt, bilanzierte Freymuth das zurückliegende Einsatzjahr. 56 Mal mussten die Minsener zu Hilfseinsätzen ausrücken, vor allem die Herbststürme bliesen dabei die Bilanz kräftig auf. Neun mal eilten die Rettungskräfte zudem an den Strand, um abgetriebene Surfer oder in Gefahr geratenen Wattwanderern zu helfen. Dabei kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Bei einem Strandeinsatz konnte eine leb­lose Person allerdings nicht mehr reanimiert werden.

Gleich in der Neujahrsnacht musste die Ortswehr Minsen zum ersten Einsatz des Jahres ausrücken. Bei ei­ner Silvesterfeier in einer Gaststätte waren mehrere Personen über eine mit einer Bodenplatte abgedeckte Grube durchgebrochen und vier Meter tief in einen Keller gestürzt. Sechs Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Neun mal hatten sich die Alarmierungen als Fehlalarm erwiesen. Nicht immer seien Brandmeldeanlagen Schuld, manchmal auch der Mensch: So lösten ein bohrender Handwerker, eine kochende Hausbewohnerin und ein Mädchen, das mit dem Besen spätabends an der Zimmerdecke der Jugendherberge herumfuhrwerkte, versehentlich Brandalarme aus.

First Responder Gruppe

Kurios auch ein Einsatz am Karsamstag: Das Feuer, zu dem die Minsener gerufen wurden, war ein Osterfeuer. Der Urlauber, der den Notruf abgesetzt hatte, kannte sich offensichtlich mit den hiesigen Bräuchen nicht aus.

Brennende Mülleimer und Container, ein Flächenbrand und Unterstützung bei einem Bauernhofbrand – all das leiste die Wehr Minsen 2017.

Stolz ist man im Wangerland und im Kreis auf die „schnelle Eingreiftruppe“ der Ortswehr: Seit einigen Monaten hat Minsen eine so genannte First Responder-Gruppe, lobte der stellvertretende Kreisbrandmeister Matthias Kruse. 13 Kameraden sind besonders darin ausgebildet, Reanimationen durchzuführen, wenn kein Rettungswagen in der Nähe ist. Die technische Ausrüstung sponserte unter anderem der Förderverein der Ortswehr. Minsen ist bislang die einzige Feuerwehr in Friesland mit einer First Responder Gruppe.