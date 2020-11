Mit Martinshorn zum St. Martins-Einsatz

Das traditionelle Laternelaufen am Vorabend des Martinstags ist in Corona-Zeiten ausgefallen. In einigen Dörfern leuchteten dennoch nicht nur die Laternen, sondern auch die Kinderaugen, als sich die Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn auf den Weg machte und allen Kindern, die mit Laterne vor ihren Häusern standen, Süßigkeiten und Obst überreichte. In Neustadtgödens, Altgödens und Dykhausen war die Feuerwehr Gödens im St. Martins-Einsatz. Darüber freuten sich unter anderem Martha mit ihrer Feuerwehrauto-Laterne, aber auch Melissa Gerdes mit Liam, Jonte und Klara sowie Emil und Juliane, denen Matthes und Arne von der Ortswehr Martinitüten schenkten. BILDer:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen