Wer sich schon immer einmal als Feuerwehrmann/frau probieren wollte: Die Freiwillige Feuerwehr Hooksiel macht es möglich. Denn an diesem Donnerstag, 4. Juli, beginnt um 19 Uhr am ZOB Hooksiel ein Schnuppertraining – Feuer löschen inklusive. Da die Feuerwehr aber auch bei Unfällen zum Einsatz kommt, macht seit Tagen bereits ein präparierter Unfall-Wagen auf dem Edeka-Parkplatz darauf aufmerksam, was alles dazu gehört. Einfach den QR-Code per Handy scannen und sich überraschen lassen, welche Infos hinterlegt sind.

BILDer: