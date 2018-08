Neu Augustengroden Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die am Freitag bei einem Citroën, der an Straße Neu Augustengroden stand, die Radbolzen gelockert haben. Hinweise an die Polizei in Jever unter Tel. 04461/ 92 110.

Unbekannte hatten am Freitag zwischen 8 und 12.30 Uhr an dem Citroën drei von vier Radbolzen am linken Vorderreifen gelockert. Die gelockerten Radbolzen lösten sich während der Fahrt, so dass der vierte Radbolzen brach und sich der linke Vorderreifen sich komplett vom Fahrzeug löste.

Die Fahrerin konnte glücklicherweise den Pkw noch zum Stehen bringen, ohne dass es zu einem Unfall kam. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt mit drei Erwachsenen und zwei Kindern voll besetzt. Zum Glück blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Sachschaden beläuft auf ca. 3000 Euro.