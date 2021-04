Neue „Gruben-Lampe“: Hooksiels Seenotrettungskreuzer beendet Werftaufenthalt

Der Hooksieler Seenotrettungskreuzer „Bernhard Gruben“ hat seine siebenmonatige, turnusgemäße Werftzeit in der hauseigenen Werft der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen beendet und kehrt nun rechtzeitig zum Beginn der Wassersportsaison an seinen Liegeplatz im Außenhafen Hooksiel zurück. Vorher finden nun Probefahrten statt. Neben der Generalüberholung aller Aggregate an Bord haben Seenotrettungskreuzer und Tochterboot neue Lichtpakete erhalten – darunter leistungsstarke LED-Suchscheinwerfer. Diese hochmoderne, für die DGzRS optimierte Technik, hat ihren Preis: 25 000 Euro. Viel Geld, doch es kann über Jahre hinaus viele Leben retten. Deshalb rufen die Seenotretter zu einer Spendenaktion für die neue „Gruben-Lampe“ auf. Mit dem hellen Licht ihrer Suchscheinwerfer haben die Seenotretter bereits einige Leben gerettet. Er ist unverzichtbar für die nächtliche Suche und Rettung von Schiffbrüchigen auf Nord- und Ostsee. Das weiß auch die Besatzung der „Bernhard Gruben“. Und Gerettete erzählen immer wieder von ihrer großen Erleichterung, wenn sie plötzlich im Lichtkegel eines Suchscheinwerfers der Seenotretter sitzen. Innerhalb von zwei Tagen kamen bereits 2383 Euro zusammen. Die Station Hooksiel ist seit 1994 wieder besetzt. 2017 hat die „Bernhard Gruben“ den Vorgängerkreuzer „Vormann Steffens“ ersetzt. Das 23,1 Meter lange Schiff kann bis zu 23 Knoten (ca. 42 km/h) schnell fahren. Für Einsätze im Flachwasser führt es das Tochterboot „Johann Fidi“ mit. In Hooksiel sind neun Seenotretter fest angestellt und rund 15 Freiwillige im Einsatz. Vormann ist Dirk Hennesen.BILDer: Steven Keller

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen