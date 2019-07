Neuenburg Am Freitag wurde um 14.25 Uhr Alarm für die Ortswehren Neuenburg und Zetel ausgelöst. Wenige Minuten später waren 25 Kameraden mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort in der Straße Astede. Dort stand eine Doppelgarage in Vollbrand. Nach dem ersten Löschangriff durchdrangen Kameraden mit Atemschutz die dichte Qualmwolke und erkundeten den Brandort. Es wurde eine Gasflasche entdeckt, die sofort intensiv gekühlt wurde. Neben der total zerstörten Garage wurden ein Auto und ein Motorrad Opfer der Flammen. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.