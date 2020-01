Neuenburg Ein 44-jähriger Autofahrer aus Zetel hat in der Nacht zu Sonntag erst einen Unfall gebaut und sich dann aus dem Staub gemacht. Der Mann verlor am Sonntag gegen 3.34 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen, einen VW-Transporter, und fuhr gegen einen Baum an der Westersteder Straße in Neuenburg. Zeugen haben den Unfall beobachtet und die Polizei gerufen.

Bei Eintreffen der Beamten war der Autofahrer allerdings nicht mehr vor Ort: Er hatte sich, von den Zeugen unbemerkt, zu Fuß aus dem Staub gemacht. Am Morgen konnte er aber, „nach intensiven Fahndungsmaßnahmen“, wie die Polizei mitteilt, gestellt werden.

Weil der Mann nach Alkohol roch, ließen die Beamten ihn pusten: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Anschließend fuhren die Polizeibeamten den Mann noch ins Krankenhaus nach Varel, weil er sich beim Unfall offenbar den Schädel geprellt hatte.

Auf den Autofahrer kommen Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.