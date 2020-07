Nach Unfall In Neuenburg: Polizei sucht dunklen Wagen

Neuenburg Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der Unfallflucht begangen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, ist es in der Nacht zu Dienstag gegen 0.40 Uhr zu dem Unfall in Neuenburg gekommen. Demnach habe der Fahrer versucht, von der Mühlenstraße nach links in die Röbendiekenstraße einzubiegen. Dabei kam er nach rechts von d er Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie die Berme. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Wagen um ein dunkles Auto von der Größe eines VW Golfs oder eines Audi A3 handelte. Das Fahrzeug müsse wegen des Unfalls Schäden an der Front und der rechten Seite aufweisen. Die Polizei Zetel bittet um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 04453/4799.