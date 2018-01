Neuenwege In einem Schweinestall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Neuenwege ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. 14 Schweine sind laut Polizei gestorben, der Großteil der rund 300 Tiere hat überlebt. Die Brandursache ist noch unklar.

Als die Feuerwehren am Brandort an der Oldenburger Straße ankamen, stand ein Teil des Schweinestalls und ein technischer Bereich in Flammen. „Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und auch die Wasserversorgung war schnell hergestellt“, sagt Einsatzleiter Marc Röseler. Ein Problem war allerdings der dichte Qualm in dem Schweinestall. „Wir haben den Rauch mit Überdruckbelüftung rausgedrückt“, erklärt der Einsatzleiter.

Die Feuerwehr verständigte das Veterinäramt, und die Amtstierärzte haben vor Ort dafür gesorgt, dass die Schweine nicht qualvoll verenden mussten. Tödlich waren für die 14 Tiere nach Angaben der Feuerwehr auch weniger die Flammen selbst, als vielmehr der Rauch und der Schock.

„Das Gebäude rauchfrei zu machen, war eine große Herausforderung, vor allem, weil wir es da mit einem sehr großen Raumvolumen zu tun hatten“, sagt Volker Sermond von der Feuerwehr. Mit den Überdruckbelüftern haben die Kameraden den Rauch kontrolliert durch die Abluftöffnung des Stalls herausbefördert.

Vor Ort waren alle drei Vareler Ortswehren mit insgesamt etwa 75 Einsatzkräften. Wenn es einen Brand in einem landwirtschaftlichen Bereich gibt, werden automatisch alle Ortswehren alarmiert.