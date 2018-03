Kollision während des Überholens

Neuenwege Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen auf der Oldenburger Straße in Neuenwege gekommen. Wie die Polizei Varel mitteilte, kollidierten auf Höhe der Einmündung zum Bültersweg ein Trecker samt Anhänger mit einem Transporter. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, hieß es.

Beide Verkehrsteilnehmer befuhren gegen 7.45 Uhr hintereinander die Oldenburger Straße in Richtung Varel. Während der Fahrer des Transporters, ein 36-jähriger Mann aus Cuxhaven, das landwirtschaftliche Gespann überholte, bog der 34-jährige Treckerfahrer aus Varel plötzlich ab. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß.