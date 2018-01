Neuenwege Nach dem Brand in einem Schweinestall an der Oldenburger Straße in Neuenwege ist die Brandursache noch unklar. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach dauerten die Ermittlungen zu der Frage, wie es zu dem Feuer gekommen war, noch an. Auch zur Schadenshöhe könnten zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei.

Zu dem Feuer in dem etwa 30 mal 50 Meter großen Stall war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.30 Uhr gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil des Stalls sowie ein technischer Bereich im Stallgebäude in Flammen. 300 Tiere waren zu diesem Zeitpunkt in dem Stall, 14 von ihnen starben bei dem Brand.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Varel, Obenstrohe und Borgstede/Winkelsheide. Sie waren mit insgesamt 70 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer stand schnell unter Kontrolle.