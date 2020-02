Neuer Wanderpokal der Feuerwehren steht erst einmal in Jever

Die Freiwillige Feuerwehr Jever als Kulturbotschafter in Sachen Boßeln: Eine Delegation der jeverschen Wehr hat am Wochenende an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Zerbst/Anhalt teilgenommen – und um die Partnerschaft der Wehren zu pflegen und zu fördern, stand ein Boßelwettkampf auf dem Plan. Um der Angelegenheit die nötige Würze zu verleihen, sponserten die Fördervereine der Feuerwehren Jever und Zerbst gemeinsam einen Wanderpokal. Bei windigem Wetter wurde der Pokal auf der Straße ausgeworfen. Die anfänglich enthusiastischen Feuerwehrmänner und -frauen aus Zerbst mussten sich allerdings geschlagen geben und hatten am Ende mit 3:14 Schoet das Nachsehen. „Uns hat es riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir damit eine neue Tradition ins Leben gerufen haben“, so Steffen Schneider, Ortswehrleiter der Feuerwehr Zerbst/Anhalt. Der Wanderpokal hat vorübergehend seinen Platz in der Feuerwache Jever gefunden. Am 21. März jedoch findet der Rückkampf statt. Dann nämlich ist die Feuerwehr Zerbst zu Gast auf der Jahreshauptversammlung Jever. BILD: