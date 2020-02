Neugarmssiel Eine Besonderheit unter den sieben Ortswehren im Wangerland kann die Freiwillige Feuerwehr Garms in Neugarmssiel vorweisen: Von den 16 Aktiven sind fünf Frauen – das ergibt eine Quote von knapp 30 Prozent, eine Seltenheit in den Freiwilligen Feuerwehren. „Die Frauen garantieren den Erhalt der Feuerwehr“, stellte Johann Wilhelm Peters, Ratsvorsitzender im Wangerland, fest.

Stolz auf den hohen Frauenanteil ist auch der frisch gewählte Ortsbrandmeister Tim Becker. Sein Ziel ist, die Zahl der Einsatzkräfte der Wehr in diesem Jahr auf 20 zu erhöhen – so ist es für eine Grundausstattungswehr vorgeschrieben.

Und noch einen „Spitzenwert“ konnte Becker verkünden: Die Ausrückzeit des Löschgruppenfahrzeugs – im Schnitt schon 3,9 Minuten nach Alarmierung ist es mit sechs Kräften auf dem Weg zum Einsatz. Damit haben die Garmser die schnellste Ausrückezeit unter den Wehren.

Die meisten Alarmierungen gab es im Juli, auffällig dabei sei, dass der Donnerstag einen Einsatzschwerpunkt bildete. Donnerstags hat es 2019 allein acht Einsätze gegeben, berichtete Ortsbrandmeister Tim Becker.

Die Wehr kam auf 260 Einsatzstunden. „Die Einsätze sind dabei häufig kompliziert und oft mit Gefahren für die Kameraden verbunden“, stellte Becker fest. Allerdings blickt die Wehr auf ein unfall- und verletzungsfreies Jahr zurück, Fahrzeug und Ausrüstung sind in gutem Zustand.

„Die Feuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil im Ort. Ohne Feuerwehr stirbt das Dorf“, hob Peters hervor. Die stellvertretende Landrätin Marianne Kaiser-Fuchs lobte, dass die Wehr Verantwortung übernimmt.

Beförderungen Ernannt wurden: Yasmin Fendel und Slobodanka Hofmann zu Feuerwehrfrauen Befördert wurden:

• Benjamin Metzler zum Oberfeuerwehrmann

• Tim Becker zum Hauptfeuerwehrmann

• Dennis Ahlrichs zum Oberlöschmeister. Geehrt wurden:

• Ullrich Brosda, 25 Jahre Einsatzabteilung

• Hermann Antons, 40 Jahre Mitgliedschaft im Landesfeuerwehrverband Austritt: Ronny Hofmann Beste Dienstbeteiligung:

• Dirk Peters (151 Stunden)

• Julia Badberg (129)

• Jürgen Peters (126)

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Olaf Fianke und Gemeindebrandmeister Eike Eilers machten Tim Becker Mut, Neubürger im Dorf zu besuchen, um sie für die Feuerwehr zu gewinnen. „Denn Feuerwehr ist auch Kameradschaft“, sagte Fianke.

Dass sich der Ausbildungsstand der Wehr sichtlich verbessert habe, lobte Eilers zur Freude der Aktiven. „Und das ist wichtig: Schließlich verlässt sich die Bevölkerung auf die Feuerwehr“, so Eilers.