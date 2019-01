Neustadtgödens „Die Ortswehr Gödens ist sehr gut in das dörfliche Leben integriert“, sagte Ortsbrandmeister Frank Maaß bei der Jahreshauptversammlung. Gleichwohl nimmt die örtliche Bevölkerung wohl lieber die Dienste der Feuerwehr in Anspruch, als dass sie sich selber einbringt. Es fehle an Nachwuchs, so Maaß.

Dementsprechend soll Werbung einen wichtigen Stellenwert haben. Beim Tag der offenen Tür der Ortswehr anlässlich des 475-jährigen Bestehens von Neustadtgödens hofft der Ortsbrandmeister auf Interessenten.

Auch in der Jugendwehr dürfte die Gruppenstärke von bisher neun gerne noch anwachsen. Hier fehlten auch Betreuer, auch das solle sich in diesem Jahr ändern, so Maaß. In der Einsatzabteilung engagieren sich 35 Personen, davon drei Frauen, jeder hat im Durchschnitt 64,5 Dienststunden geleistet, etliche haben auch an Aus- und Fortbildungen teilgenommen.

Fahrzeuge und Geräte befinden sich nach Auskunft von Maaß in gutem Zustand, die persönliche Schutzausstattung erfülle sogar die neuesten technischen Vorschriften. Die Tragkraftspritze muss allerdings ausgemustert werden, hier muss Ersatz her.

Maaß wies darauf hin, dass die Aufgaben der Feuerwehr immer umfangreicher würden. Derzeit seien unter anderem die alternativen Antriebe bei Autos eine neue Herausforderung.

Gemeindebrandmeister Peter Hoffbauer und Sandes Ortsbrandmeister Frank Langer betonten die gute Zusammenarbeit zwischen den Wehren Sande und Gödens.