Neustadtgödens Mehr Platz für die Freiwillige Feuerwehr in Neustadtgödens: Pünktlich zur 475-Jahr-Feier ist der Anbau ans Gerätehaus fertig geworden – und Interessierte konnten sich am Sonntag beim Tag der offenen Tür anschauen, was sich dort verändert hat.

Von der Brückstraße aus ist zunächst gar nicht zu erkennen, dass sich überhaupt etwas geändert hat – der 170 Quadratmeter große Flachdachanbau wurde hinters Gebäude gesetzt. So beeinträchtigt er nicht den Blick auf das bestehende Gebäude, das sich so trefflich der historischen Bausubstanz des Ortes anpasst.

Feuerwehr-Anbau Das Feuerwehrgerätehaus Neustadtgödens wurde um einen Anbau erweitert – dazu war eine Tiefgründung mit 18 Pfählen notwendig. Im Anbau untergebracht sind Umkleideräume und Sanitärbereiche für Frauen und Männer, Technikraum und Atemschutzpflegestelle. Zum Anbau gehört auch ein Alarmeingang, der die Einsatzkräfte über einen Flur zu den Spinden mit der Einsatzbekleidung führt. Die Gemeinde Sande hat sich den Umbau bisher rund 500 000 Euro kosten lassen. Der Begegnungsverkehr auf der Einfahrt zum Gerätehaus zwischen dem Landrichterhaus und der ehemaligen Volksbank ist ebenfalls nicht zulässig. Geplant ist langfristig eine zusätzliche Fahrbahn zwischen Landrichterhaus und Neustädter Tief.

Vor wenigen Jahren war bei einer Überprüfung des Gerätehauses eine lange Mängelliste erstellt worden – die Behebung der Mängel kostet die Gemeinde Sande einiges Geld. Bisher wurden 500 000 Euro in die Modernisierung der Feuerwehr investiert. Die offizielle Übergabe des Anbaus erfolgt im Herbst.

Zahlreiche Gäste nutzten den Tag der offenen Tür, um sich den gelungenen Anbau anzusehen. Eine Cafeteria hatte die Feuerwehr nicht auf ihrem Gelände – die Feuerwehrfrauen boten dafür im Festzelt Kaffee und Kuchen an. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Jens Onken und seine Mannschaft führten die Besucher durch die neuen Räume und gaben Erläuterungen zu den Fahrzeugen samt Beladung.

Passend zum Jubiläum wäre sicher auch als Ausstellungsstück die Handdruckspritze von 1792 gewesen, die einst den Brandschutz auf Schloss Gödens sicherte. Sie stand im kleinen Museum im Feuerwehrgerätehaus, doch seit Start des Um- und Anbaus hat sie einen neuen Platz im Feuerwehrmuseum in Jever. Der Stellplatz wurde benötigt, um die Sicherheitsabstände in der Halle zwischen den Fahrzeugen zu gewährleisten. Darum wurde auch die Mauer, die die Fahrzeughalle vom Eingangsflur abtrennte, abgerissen. Der bisher hinter einem Fahrzeug stehende Schlauchanhänger steht nun in einem eigenen Unterstand. 