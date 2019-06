Obenstrohe In Obenstrohe will die Freiwillige Feuerwehr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen sucht die Wehr noch nach ein paar zusätzlichen Kameraden, zum anderen veranstalten der Blutspendedienst des Roten Kreuzes und die Feuerwehr eine Blutspende-Aktion im Feuerwehrhaus an der Wiefelsteder Straße. Stattfinden soll beides am Montag, 1. Juli, in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr. Für die Blutspender wirft die Feuerwehr außerdem den Grill an und sorgt für kühle Getränke.

Die Kameraden der freiwilligen Wehr stellen ihre Fahrzeuge und die dazugehörige Technik vor. „Jeder ist willkommen. Wir freuen uns über jeden Besucher“, sagt Carsten Rowohlt von der Freiwilligen Feuerwehr Obenstrohe. Stehen die drei Feuerwehrautos der Wehr erst einmal draußen, werde das schon ganz automatisch jede Menge Kinder anziehen, ist er sich sicher. Für sie plant die Jugendfeuerwehr Aktionen und Spiele.

Vor Ort sein wird auch die Öffentliche Versicherung mit einem Info-Mobil. Auf dem Gelände des Feuerwehrhauses werden Fettbrände simuliert und Spraydosen zur Explosion gebracht. Außerdem können die Besucher hier lernen, einen Notruf richtig abzusetzen und Informationen zu Rauchmeldern bekommen.

Wer Interesse hat, der Feuerwehr als aktives Mitglied beizutreten, der wird beim Infotag vielleicht den letzten Schubs in die richtige Richtung bekommen, hofft Ortsbrandmeister Marc Röseler. „Wir können noch ein paar Leute gebrauchen“, sagt er. Derzeit gibt es in Obenstrohe 38 aktive Feuerwehrleute, dazu kommen 15 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.

Auch wer keine Erfahrung in der Feuerwehr hat oder handwerklich nicht sonderlich begabt ist, ist bei der Feuerwehr willkommen. Einzige Voraussetzung: Für den Dienst in der Feuerwehr muss man gesund sein. „Alles, was man für die Mitarbeit in der Feuerwehr wissen muss, lernt man hier bei den Lehrgängen“, erklärt Carsten Rowohlt.

Und für jeden finde man eine passende Aufgabe. Schließlich brauche man bei der Feuerwehr nicht nur diejenigen, die unter Atemschutz ins verrauchte Haus gehen und nach Glutnestern suchen, sondern eben auch Fahrer oder helfende Hände in der Verwaltung. Und neben dem Feuerwehrdienst gebe es ja auch noch die gemeinsame Freizeitgestaltung – von der Fahrradtour, über Ausflüge bis zur Kohlfahrt.