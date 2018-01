Einbrecher in Obenstrohe unterwegs

Obenstrohe Einbrecher haben am Freitag offenbar in Obenstrohe ihr Unwesen getrieben: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zu zwei Einbrüchen. Im ersten Fall verschaffte sich der unbekannte Täter offenbar zwischen 9 und 20.15 Uhr über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einem Wohnhaus am Haidweg. Drinnen durchsuchte er die Räume und nahm Schmuck mit.

Beim Versuch blieb es zwischen 16.15 und 18.10 Uhr an der Wiefelsteder Straße. Der Täter versuchte Fenster aufzuhebeln und schlug auch eine Scheibe ein. Dadurch wurden aber Nachbarn auf ihn aufmerksam – der Einbrecher flüchtete unerkannt.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder etwas beaobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Varel unter Tel. 04451/923 0 zu melden.