Obenstrohe Einigkeit im städtischen Bauausschuss: Einstimmig bei zwei Enthaltungen stimmten die Ausschussmitglieder in ihrer Sitzung am Montagabend dafür, ein neues Feuerwehrhaus für die Wehr in Obenstrohe auf der grünen Wiese zu bauen. Der Neubau sei die beste Möglichkeit, den Ansprüchen der Feuerwehrkameraden gerecht zu werden und belastet die Stadtkasse mit ca. 1,637 Millionen Euro weniger als die Alternativen.

Für den Standort gab es mehrere Möglichkeiten, die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe hatte sich aber aus feuerwehrtaktischen Gründen für einen Neubau an der Ecke Dreschenweg/Wiefelsteder Straße ausgesprochen. Mit dem Grundstückseigentümer sei die Verwaltung bereits in Gesprächen.

Als mögliche Alternativen standen außerdem ein Teilabriss mit Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses in Obenstrohe und ein Komplettabriss mit Neubau an gleicher Stelle zur Diskussion. Beide Möglichkeiten sind mit geschätzten Kosten von 1,65 bzw. 1,7 Millionen Euro allerdings teurer. Gegen den bisherigen Standort spricht außerdem, dass der Platz auf dem Grundstück sehr begrenzt ist und Erweiterungen in der Zukunft nur schwer möglich wären. Zudem müsste für die Zeit des Baus ein alternativer Standort für die Feuerwehr gefunden werden, was weitere Kosten verursachen würde.

Die Kosten verstehen sich ohne Ausstattung und ohne Grundstückskäufe. Allerdings kann bei der vom Ausschuss bevorzugten Variante noch ein Erlös durch den Verkauf des alten Grundstücks eingerechnet werden.