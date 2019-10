Gullydeckel entfernt: Auto kaputt

Obenstrohe Weil unbekannte Täter einen Gullydeckel auf der Heidebergstraße in Höhe des Wollgraswegs in Obenstrohe entfernt haben, ist es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto um 5.20 Uhr in das Loch in der Straße und fuhr sich die Felge kaputt. Der Wagen war danach nicht mehr fahrbereit.

Hinweise auf den Täter gebe es bislang nicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen sollten sich unter Tel. 04451/9230 melden.