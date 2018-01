Obenstrohe An der Nord- und Südseite bildeten sich bereits kleine Rinnsale. Kontinuierlich lief ein kleiner Wasserstrom in den Wald. Der Mühlenteich in Obenstrohe drohte nach den heftigen Regenfällen in der Nacht großflächig überzulaufen. Dass es nicht zur Überschwemmung kam, dafür sorgten die Mitglieder des Sportfischervereins Varel (SFV) in einer spontanen Entwässerungsaktion.

Nach dem Sturm mit ergiebigen Regenfällen drohte der Obenstroher Mühlenteich überzulaufen. Das Wasser drückte schon über den Damm an der Steinbrücke.

Mit sechs Mann rückten die freiwilligen Helfer aus und säuberten den gemauerten Überlauf, den so genannten „Mönch“. „Durch den Sturm und Regen hatten sich darin großen Ästen und Laub verfangen“, berichtete Günther Rinne. Nach einer Stunde war der „Mönch“ gereinigt. „Das Wasser kann nun wieder geregelt in die Leke abfließen“, erläuterte der SFV-Kassenwart am Freitag. Über das natürliche Entwässerungssystem gelangt das Wasser schließlich in den Vareler Hafen und über das Siel in den Jadebusen.

Naturschützer Der Sportfischerverein Varel (SFV) wurde 1923 gegründet. Er sieht sich in der Verantwortung für den Erhalt und die Förderung naturnaher Gewässer sowie deren Uferbereiche. Derzeit besteht der Verein aus 360 organisierten Anglern, davon 15 Jugendliche. Den Mühlenteich in Obenstrohe mit einer Fläche von etwa 5,5 Hektar hat der SFV von der Stadt Varel gepachtet. Dort wurde auch ein Fischlehrpfad eingerichtet. Der Verein hat elf Pachtgewässer als Fließ- und Stillgewässer und ein eigenes Gewässer, den Wehdesee in Astederfeld. Infos und Ansprechpartner: www.sfv-varel.de/index.html

Ein Anruf hatte die Sportfischer am Donnerstagmorgen alarmiert. „Mit so einem Hochstand hatten wir nicht gerechnet“, sagte Günther Rinne. Der Grund für die dramatische Hochwasserlage am Mühlenteich: „Der Sturm und Regen ließ den Pegel blitzartig ansteigen.“ Vor allem Unrat wurde in den „Mönch“ gespült. „Dazu hat natürlich die Unwetterlage beigetragen“, sagte Günther Rinne.

Per Telefon und der Whats­App-Gruppe des Vereins wurde kurzerhand eine sechsköpfige Gruppe zusammengetrommelt, die zum Mühlenteich rausfuhr. Ausgerüstet mit Spezialkleidung wateten sie bis zu dem „Mönch“ und stocherten den Abfluss wieder frei. Nach 60 Minuten war die Gefahr dann gebannt. „Es hatten sich viele Äste und sogar kleine Baumstämme darin verfangen“, sagte Rinne.

Als der „Mönch“ wieder frei war, wurde der Überlauf in die Leke geöffnet – und der Druck aus dem Teich konnte sich entladen. „Das Wasser schoss mit einem Mal nur wieder so heraus“, berichtete Rinne: „Wir hoffen, dass die Spaziergänger nun wieder trockenen Fußes den Mühlenteich umrunden können.“