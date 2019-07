Obenstrohe Zur Blutspende hat die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe am Montagnachmittag eingeladen. Gleich zu Beginn ließen sich zahlreiche Spender im Gerätehaus an der Wiefelsteder Straße Blut abzapfen. Hinterher konnten sie sich am Grill-Buffet, das die Feuerwehr bereitgestellt hatte, stärken.

Parallel veranstaltete die Ortswehr einen Informations-Nachmittag, auch um neue Kameraden zu werben. Sie präsentierten ihre Technik und Fahrzeuge, erklärten am Öffentliche-Infomobil die Funktionsweise eines Rauchmelders. Im Garten bot die Jugendfeuerwehr Spiele an.

Zudem demonstrierten die Kameraden was passiert, wenn heißes Speiseöl in der Pfanne anfängt zu brennen und man es mit einem Glas Wasser löscht. Dabei gibt es eine riesige Stichflamme. Zunächst brachten zwei Feuerwehrleute der Ortswehr auf dem Betriebsgelände in einer eigens gesicherten Vorrichtung gewöhnliches Speiseöl zum Qualmen. Ein Geruch wie in der Pommes-Bude machte sich breit. Dann wurde Wasser darüber gegossen: Und das Feuer stieg unter enormer Hitzeentwicklung mehrere Meter in die Luft.

„Das muss man sich mal in seiner kleinen Küche vorstellen“, sagte Ortsbrandmeister Marc Röseler. Er erläuterte, wie man einen Ölbrand in der Pfanne fachmännisch löscht. „Man sollte eine Decke nehmen und die Flammen ersticken oder einfach den Deckel der Pfanne drüber stülpen.“ Zusätzlich gibt es spezielle Löschmittel, die aber kaum jemand zu Hause hat.

Die Feuerwehr demonstrierte zudem was passiert, wenn eine Spraydose zu lange im Feuer schmort: sie explodiert. Dazu setzen die Kameraden ein handelsübliches Deospray großer Hitze aus. Zunächst verfärbte sich die Dose, danach platzte sie mit einem lauten Knall auf. Das aufgerissene Aluminium-Behältnis konnten sich die Besucher danach ganz genau ansehen.

Wer Lust hat, aktiv bei der Feuerwehr mitzuarbeiten, kann sich auf der Homepage der Obenstroher Wehr informieren unter: