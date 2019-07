Obenstrohe Einbrecher sind in der vergangenen Woche in das Sprecherhäuschen des TuS Obenstrohe eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, muss es in der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, bis Samstag, 16.30 Uhr, zu dem Einbruch gekommen sein. Die Täter gingen rabiat vor: Offenbar hebelten sie die Holzläden auf, schlugen die Scheiben ein und öffneten so die Fenster. Drinnen durchwühlten sie Schränke, zum Diebesgut gibt es laut Polizei noch keine Erkenntnisse. Wer etwas gehört oder gesehen hat, kann sich bei der Polizei Varel unter Tel. 04451/9230 melden.