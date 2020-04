Vorderreifen Beschädigt: Unbekannte legen in Obenstrohe Feuer an Auto

Obenstrohe Mit Grillanzündern haben Unbekannte offenbar versucht ein Auto in Brand zu setzen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die unbekannten Täter am Sonntag in der Zeit von 1.30 bis 14 Uhr das Feuer an einem VW Lupo gelegt, der an der Kantstraße in Obenstrohe abgestellt war. Laut Polizeibericht legten die Täter demnach Grillanzünder unter die beiden Vorderreifen und zündeten sie an.

Von dem Feuer wurden die Reifen beschädigt, der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Darüber hinaus wurden von den Flammen die Radkappen des Fahrzeugs in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, sich mit dem Kommissariat in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.