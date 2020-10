34-jähriger Einbrecher angeklagt

Oldenburg /Sande Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen einen 34-Jährigen aus Wilhelmshaven Anklage wegen gewerbsmäßig begangener Einbruchdiebstähle beim Landgericht Oldenburg erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen Ende Oktober 2019 und Anfang Mai 2020 mit einer Bande in sieben Fällen in Zetel, Wilhelmshaven, Jever und Sande in Geschäftsräume eingebrochen zu sein.

Bei den drei letzten Einbrüchen soll er es auf Autoreifen und -felgen abgesehen haben. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Der Mann befindet sich seit Juni in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte damals bei der Durchsuchung von sechs Werkstätten und Wohnungen in Wilhelmshaven, Sande und Zetel Werkzeug, Maschinen und Autoteile sichergestellt.

Das Landgericht Oldenburg hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht entschieden.