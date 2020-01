Rahrdum Bei einem Brand am Ostlandweg in Rahrdum am Montagmorgen wurde die Hausbewohnerin leicht verletzt mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht – für ihren Hund kam wohl jede Hilfe zu spät.

Um 8.30 Uhr war bei der Leitstelle der Notruf eingegangen. Die Bewohnerin meldete einen Zimmerbrand. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Jever und Cleverns kurz darauf eintrafen, stand die Wohnung in der Doppelhaushälfte in Vollbrand.

Die Feuerwehrkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, gegen 9 Uhr war der Brand gelöscht. Der Hund der Bewohnerin, der noch im Haus war, wurde schnellstens zum Tierarzt gebracht. Doch offenbar hat er nicht überlebt.