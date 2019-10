Rallenbüschen Dank des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide ist bei einem Zimmerbrand an Samstagabend in einem Haus an der Max-Pechstein-Straße in Rallenbüschen nur ein Sachschaden entstanden. Wie Ortsbrandmeister Michael Asseln mitteilte, geriet eine Sauna aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und löste damit im Badezimmer das Feuer mit einer sehr starken Rauchentwicklung aus. Es gab keine Verletzten. 22 Kameraden der Ortswehr Borgstede-Winkelsheide waren im Einsatz. Nach dem Löschen entlüfteten sie das Haus.

Um 19.27 am Samstagabend wurde die Feuerwehr mit dem Hinweis „Rauchentwicklung im Badezimmer – keine Person im Gebäude“ nach Rallenbüsche alarmiert. Beim Eintreffen war das komplette Gebäude bereits verraucht. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Strahlrohr ins Haus, um die Brandursache zu suchen.

Nachdem eine Abluftöffnung geschaffen wurde, brachten die Feuerwehrleute einen Überdruckbelüfter in Stellung, um das Gebäude rauchfrei zu machen. „Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für uns beendet“, schrieb die Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide auf ihrer Facebookseite.