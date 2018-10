Ruttel Die Freiwillige Feuerwehr Neuenburg hat am Dienstagmittag einen brennenden Wagen gelöscht. Das Auto stand beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brennend auf einer Wiese neben der Bundesstraße 437 kurz vor der Rutteler Mühle in Neuenburg in der Gemeinde Zetel.

Die 58-jährige Autofahrerin aus Friedeburg war mit ihrem Wagen von Neuenburg Richtung Marx auf der Bundesstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache ist sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Ebenfalls unklar ist bisher, warum das Auto nach dem Unfall in Flammen aufging. Andere Fahrzeuge waren offenbar nicht am Unfall beteiligt.

Die Frau konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen des Rettungsdienstes Friesland ins Krankenhaus gebracht.

Die B 437 war während der Löscharbeiten von kurz nach 12 bis etwa 12.50 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit zehn Kameraden und zwei Fahrzeugen im Einsatz.