Achtung Betrüger: Polizist will Geld von Sanderin „in Sicherheit bringen“

Sande Das war ein ordentlicher Schreck am Nachmittag: Bei Annemarie Bahlau meldete sich die Polizeidienststelle Sande per Telefon. Das zumindest behauptete der Anrufer. Wenige Minuten zuvor war ihr Lebensgefährte mit dem Auto losgefahren. Sofort dachte sie an einen Unfall.

Es dauerte ein wenig, bis sie wieder klar denken konnte, und dann wurde ihr klar, dass sie es keineswegs mit der Polizei zu tun hat, sondern mit Betrügern.

Warnung vor Masche

Die Sanderin will darüber erzählen, um vor der Masche zu warnen: Der angebliche Polizist hat von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet, von einem Notizheft, in dem ihre Daten verzeichnet seien und dass nun ihr Geld auf dem Bankkonto nicht mehr sicher sei, berichtet Annemarie Bahlau. „Er wirkte mit so netter Stimme einfühlsam und vertrauenerweckend; am Ende war ich ganz unsicher, obwohl mit eigentlich klar war, dass da irgendwas nicht stimmt“, erzählt sie.

Der Mann habe sie geradezu beschworen, niemandem etwas von dem Telefonat zu verraten, sonst werde es unmöglich sein, die Einbrecher zu fassen. Um das aber zu erreichen, sollte die 72-Jährige zunächst Geld von der Bank abheben – was damit zu tun sei, darüber würde es später Anweisungen geben.

Mürbe geredet

„Falls ich mich weigere oder mit jemandem über den Anruf rede, sei mein ganzes Geld verloren, wurde mir gesagt. Der Anrufer hat mich richtig mürbe geredet“, sagt Bahlau.

Und doch reagierte sie besonnen, informierte Verwandtschaft und Polizei und ließ ihr Geld dort, wo es sicher ist: auf dem Bankkonto. „Ich will aber, dass diese dreiste Methode öffentlich wird“, sagt sie. Bisher sei das noch ein Einzelfall in Sande, so die Polizei, die ebenfalls vor verschiedenen Maschen warnt, bei denen es Betrügern vor allem um eines geht: um das Geld von gutgläubigen Menschen.