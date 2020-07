Blaulicht: Doppelt getankt und einfach davongefahren

Sande Tankbetrug in Sande: Am Samstagabend kam kurz vor 20 Uhr ein Motorroller aufs Gelände der Tankstelle an der Berliner Tankstelle gefahren und hielt an einer Zapfsäule. Zunächst betankte der Rollerfahrer den Tank seines Rollers.

Danach füllte er noch ein auf dem Roller montiertes Gefäß mit fast 56 Litern Sprit. Und dann fuhr er davon – ohne zu bezahlen.

Laut Polizei trug der Fahrer des schwarzen Motorrollers einen weißen Helm, Jeans, eine beige Jacke und helle Turnschuhe. Die Polizei bittet Zeugen, die den Roller mit dem Gefäß gesehen haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, sich unter Tel. 04422/684 zu melden.

Zeugen sucht die Polizei auch für Randale am Bahnübergang Idagroden: Dort haben Unbekannte bereits in der Nacht zu Sonntag, 19. Juli, die beiden Seitenscheiben eines Mobilbaggers zertrümmert. Der Bagger stand zur Tatzeit beim Bahnübergang Idagroden.