Blaulicht: Tasche aus offenem Auto gegriffen

Sande Auf dem Parkplatz am Sander See hat am Samstagabend ein zeuge zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie aus einem nicht abgeschlossenen Auto eine Handtasche stahlen.

Die beiden jungen Diebe versteckten sich mit ihrer Beute anschließend in einem angrenzenden Maisfeld – dort stöberte sie der mittlerweile zurückgekehrte Autobesitzer auf und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen die beiden 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen aus Sande und Jade wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen eingeleitet; die Ermittlungen insbesondere zur Tatbeteiligung – wer hat was getan – dauern an.