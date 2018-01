Sande Ein geistig verwirrter Patient hat in hat in der Nacht zum Dienstag das Feuer im Keller unter dem Haupteingang des Nordwest-Krankenhauses (NWK) Sanderbusch gelegt. Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen der Klinikleitung ein Schaden „im fünfstelligen Bereich“. Personen wurden durch das Feuer, das in der Nacht gegen 4 Uhr ausbrach, nicht verletzt. Allerdings zog der Qualm über die Aufzugschächte bis ins dritte Obergeschoss des Gebäudetraktes von Haupteingang und Notfallaufnahme.

Praxen geschlossen

Die dort ebenfalls angesiedelten Praxen von Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie konnten am Dienstag keine Sprechstunden anbieten, so der Ärztliche Direktor des NWK, Prof. Dr. Werner-J. Mayet. Zudem mussten in der neurologischen Station wegen der Rauchentwicklung drei Patientenzimmer geräumt werden. Sechs Patienten wurden vorübergehend auf andere Stationen verlegt. Die Notfallambulanz war insgesamt für vier Stunden außer Betrieb, so der Chefarzt der Notaufnahme, Dr. Henning Fründt. „Um acht Uhr morgens waren wir aber wieder am Netz.“ Das Betreten des Kellerbereichs war der Feuerwehr nur unter Atemschutz möglich.

Über Täter und den Tathintergrund weiß man bislang nur wenig. Der Brandstifter ist Patient des Hauses, befindet sich dort seit einiger Zeit in stationärer Behandlung, so NWK-Geschäftsführer Frank Germeroth.

Warum der Patient nachts durch das Krankenhaus lief, wohin er wollte, ob er die Fahrstuhltür mit der Kellertür verwechselt hat und was ihn dann bewogen haben könnte, im Keller zu zündeln und einen Müllcontainer anzustecken, ist noch nicht geklärt. Unbeantwortet ist auch noch die Frage, wie und womit er das Feuer legte. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann ist im Krankenhaus in Polizeigewahrsam. Beamte säßen an seinem Bett und kümmern sich um ihn. „Dass der Patient sich so verhalten würde, war überhaupt nicht vorherzusehen“, sagt Mayet.

Nicht nur für Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte, auch für den Krankenhausmanager Germeroth und den technischen Leiter des NWK, Günter Bauer, war die Nacht um 4 Uhr morgens vorbei. Der Einsatz habe aber gezeigt, „dass die Alarmkette wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert“, sagt Germeroth. Rettungskräfte und Pflegepersonal haben besonnen und professionell gearbeitet, Brandschutztüren geschlossen und beunruhigte Patienten beruhigt. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich.

Keller frei zugänglich

Das Patienten nachts durch die Krankenhausflure wandern, komme eher selten vor, sagt Germeroth. Das NWK sei keine geschlossene Station, sondern eine somatische Klinik. Hier könne sich jeder frei bewegen. Dass auch Bereiche, in denen Patienten eigentlich nichts verloren haben, jederzeit und für jedermann offen zugänglich sind, darüber müsse man in der Nachbearbeitung des Vorfalls neu nachdenken, meint Germeroth. Der Keller sei die Hauptmagistrale des Krankenhauses, darüber verlaufe die gesamte Ver- und Entsorgung des Klinikbetriebes, so Germeroth. „Die können wir nicht einfach zumachen.“