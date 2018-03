Sande Mehr Investitionen in die Feuerwehr hat Sandes Gemeindebrandmeister Peter Hoffbauer bei der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der beiden Ortswehren gefordert. Nachdem im Feuerwehrbedarfsplan verschiedene Ziele vom Rat festgelegt worden seien, sei es nun unerlässlich, den Wehren die notwendigen Geräte an die Hand zu geben.

Hoffbauer sprach dabei vor allem den Fuhrpark an. Der Gemeindebrandmeister erklärte, für die kommenden zehn Jahre sei alle zwei Jahre eine Investition von rund einer halben Million Euro nötig, um die Fahrzeuge zu modernisieren.

Kritik übte der Gemeindebrandmeister an der Praxis, bei Stellenbesetzungen in der Gemeindeverwaltung die Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung der Feuerwehr nicht zu berücksichtigen. Mehrfach seien Kameraden, die sich beworben haben, abgewiesen worden. Es sei dringend notwendig, eine Veränderung herbeizuführen, um die Tagesverfügbarkeit zu verbessern.

Zuvor hatte Hoffbauer von einem arbeitsreichen Jahr berichtet: 84 Einsätze hat es gegeben, darunter 40 Brände. Personell ist die Ortswehr Gödens bereits entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt, in Sande fehlen noch acht Leute. Insgesamt hat die Feuerwehr der Gemeinde Sande elf weibliche und 83 männliche Feuerwehrleute in der Einsatzabteilung. Das Durchschnittsalter hat sich mit 37,35 Jahren um ein Jahr verjüngt. Hoffbauer lobte die erfolgreiche Jugendarbeit – ein wesentlicher Punkt zur Nachwuchssicherung.

Landrat Sven Ambrosy betonte, die Aufgaben für die Feuerwehr in Sande würden im Lauf der kommenden Jahre noch wachsen. Er lobte die große Sachkenntnis und das Engagement der Einsatzabteilung, hob dabei besonders das „schnelle, beherzte und gute Eingreifen“ beim Brand im Nordwestkrankenhaus hervor, der glimpflich ablief. „Das war großartige Arbeit“, so der Landrat. Er warb dafür, über die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr nachzudenken.

Bürgermeister Stephan Eiklenborg sagte zu, dass die Gemeinde die notwendigen Anschaffungen tätigen werde. Zugleich werde man auch die Einstellung von Feuerwehrkameraden in den Blick nehmen. Er kündige an, dass er beabsichtige, einen Krisenstab zu bilden, um komplexe Einsätze noch besser in den Griff zu bekommen.