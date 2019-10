Sande In der freiwilligen Feuerwehr Sande mit den Ortswehren in Sande und Gödens hat sich das Personalkarussell mächtig gedreht. Etliche Stellen in der Leitung wurden neu besetzt. Nachdem der Gemeinderat in der vergangenen Woche über die Personalien beschlossen hatte, überreichte Bürgermeister Stephan Eiklenborg den neuen Ehrenbeamten der Gemeinde ihre Urkunden in einer Feierstunde.

Neuer Ortsbrandmeister in Gödens ist seit dem 1. Oktober Jens Onken. Der 45-Jährige, der auch beruflich in der Feuerwehr tätig ist, hat bereits viel Erfahrung in der Leitung der Ortswehr Gödens, er war dort jahrelang stellvertretender Ortsbrandmeister. Neuer Stellvertreter in der Ortwehr Gödens ist Torsten Sölken (45), auch er ist Berufsfeuerwehrmann. Beide wurden für sechs Jahre verpflichtet.

In der Ortswehr Sande war die Position des stellvertretenden Ortsbrandmeisters zu besetzen, Heiko Rüter gab das Amt auf. Neuer Stellvertreter an der Seite von Ortsbrandmeister Frank Langer ist Don Hollje. Der 32-Jährige ist im kaufmännischen Bereich tätig. Hollje wurde zunächst für zwei Jahre verpflichtet, er muss noch Nachweise über Qualifikationen erbringen.

Vakant bleibt die Stelle als stellvertretender Gemeindebrandmeister. Peter Hoffbauer wünscht sich einen Kandidaten, der auf längere Sicht auch bereit wäre, ihn in der Position als Gemeindebrandmeister zu beerben.