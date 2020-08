Blaulicht: Erneut Biker schwer verletzt

Sande /Jever Zwei verletzte Motorradfahrer gab es am Wochenende – und auch am Montag war ein Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt und wurde dabei schwer verletzt: Laut Polizei hatte ein 24-jähriger Autofahrer, der gegen 7.15 Uhr die Sanderahmer Straße in Richtung Oldenburger Damm in Sande befuhr, an der Einmündung zum Oldenburger Damm den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen.

Beim Zusammenstoß wurde der 58-Jährige, der per Motorrad Richtung Zetel fuhr, schwer verletzt und musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

Kurz nach 8.30 Uhr krachte es auf dem Oldenburger Damm erneut: Als ein 41-Jähriger mit seinem Hyundai kurz vor dem Sander Kreisel verkehrsbedingt bremsen musste, rammte ihn die hinter ihm fahrende 39-Jährige mit ihrem Wagen. Beide Fahrer wurden beim Aufprall leicht verletzt, die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Bei Sachschäden blieb es bei einem Auffahrunfall am Sonntag in Jever: Gegen 22.15 Uhr hatte ein 22-Jähriger auf der Bahnhofstraße Richtung Rahrdum bremsen müssen, der 56-Jährige hinter ihm merkte das zu spät und fuhr auf den Renault vor ihm auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand.