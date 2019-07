Sande Am späten Donnerstagabend wurde die Polizei in eine Spielothek an der Hauptstraße in Sande zu Hilfe gerufen: Gegen 22.40 Uhr waren drei Jungvögel in die Spielothek spaziert und schrien. Die alarmierten Beamten nahmen sich der kleinen Vögel an.

Die Beamten erkannten, dass es sich bei den ausgebüxten jungen Vögeln um Austernfischer handelt, die in unmittelbarer Nachbarschaft in einem Hinterhof geschlüpft waren.

Die „polizeiliche Befragung“ ergab, dass sie die Orientierung verloren hatten und sich vermutlich aufgrund der sich verschlechternden Witterungsverhältnisse ein Haus mit Dach suchten. Die Beamten entschlossen kurzfristig, die Jungvögel in Gewahrsam zu nehmen, um sie zu ihren Eltern zurückzubringen – im Hinterhof flogen die Vogeleltern suchend umher.

Die Polizisten setzten die Jungvögel auf einem Garagendach ab – die Eltern freuten sich sichtlich, dass sie ihre Jungen wiederhatten.