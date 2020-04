Blaulicht: Anhänger und Auto im Carport komplett ausgebrannt

Sande /Schortens Zwei Feuerwehr-Einsätze gab es am Montagabend: In Sande rückte die Freiwilligen Feuerwehren Gödens und Sande um 22.50 Uhr nach Cäciliengroden aus. Dort hatte ein Anlieger entdeckt, dass am Karl-Marx-Platz ein freistehender Carport brennt.

Die Brandursache ist laut Polizei bisher ungeklärt. Im Feuer brannten ein unter dem Carport abgestellter Anhänger und ein Citroen komplett aus. Auch das direkt neben dem brennenden Carport stehende Gartenhaus und eine Hecke wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Brandursachenermittlung dauert an.

In Schortens war kurz vor 18 Uhr in einem Haus an der Anna-Siemsen-Straße ein Paket in Brand geraten: Die Empfänger hatten es auf dem Herd abgestellt und dabei nicht bemerkt, dass eine Herdplatte eingeschaltet war. Durch die Hitze entzündete sich der Pappkarton.

Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schortens konnten den Brand schnell löschen, so dass kein Gebäudeschaden entstand. Die Feuerwehrleute hatten den brennenden Karton nach draußen gebracht und dort abgelöscht. Anschließend wurde das Haus belüftet.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da sich zum Zeitpunkt des Brandes keiner im Haus aufhielt.