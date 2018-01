Sande Nach zwei Unfällen kommt es auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Sande zu zum Teil massiven Verkehrsbehinderungen. Zunächst war am Freitagmittag bei Sande ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer wurde schwer verletzt. Der polnische Fahrer hatte in Fahrtrichtung Wilhelmshaven aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen mit 25 Tonnen Flüssigkakao beladenen Sattelzug verloren. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die Autobahn 29 ab der Abfahrt Sande in Fahrtrichtung Sande für die Bergungsarbeiten voll gesperrt worden. „Die Sperrung wird bis in die Abendstunden andauern“, heißt es weiter.

Kurz vor Sande – ebenfalls in Fahrtrichtung Wilhelmshaven – kam es am späten Mittag zu einer weiteren Kollision. Bei dem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen wurden mehrere Personen leicht verletzt. Auf der Strecke kommt es nach Angaben der Polizei zu weiteren Verkehrsbehinderungen, die Bergungsarbeiten laufen derzeit. Ein Polizeisprecher vermutet Nebel als Unglücksursache.

Die Verkehrsmanagement-Zentrale bittet darum, vorsichtig an die Unfallstelle sowie das Stauende heranzufahren, da Nebel die Sicht beeinträchtigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam bei dem ersten Unfall der Sattelzug, der eine Schokoladenfabrik in Wilhelmshaven beliefern wollte, nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach in Höhe der Brücke über den Sillandweg die Seitenschutzplanken. Der Sattelzug stürzte anschließend die Böschung hinab und bleibt an den dortigen Anpflanzungen hängen.

Die Feuerwehren konnten den Lkw gegen ein weiteres Abrutschen absichern. „Der Verbleib der Ladung wird zur Zeit durch einen Vertreter der Versicherung vor Ort abgeklärt“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.