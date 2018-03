Sande Aus dem Leben gerissen. So fühlt sich Ursula Jacobs aus Sande, die von ei­nem Tag auf den anderen zum Pflegefall wurde. Die ihr selbstständiges Leben, das sie trotz ihres recht hohen Alters von 85 Jahren geführt hat, plötzlich aufgeben musste. Und die sich seitdem hin- und hergeschoben fühlt.

Das Unglück begann am 25. November, berichtet ihre Tochter Bärbel Jacobs. Ihre Mutter wollte mit dem Fahrrad zu ihrem Sohn – Bärbel Jacobs Bruder –, der ebenfalls in Sande wohnt. Es war nass, es war kalt und die Wege waren rutschig.

Was sind eigentlich Pflegegrade? Mit den Pflegegraden wird die Schwere der Pflegebedürftigkeit festgestellt. Für die Einstufung sind die Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) zuständig. Sie besuchen die Patienten und ermitteln, welche pflegerischen Bedürfnisse eine Person hat. Bei der Begutachtung beurteilen sie die Beeinträchtigung in sechs Bereichen, die sie unterschiedlich stark gewichten. Dazu gehören die Fähigkeit der Selbstversorgung, der selbstständige Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen, die Gestaltung von Alltagsleben und sozialen Kontakten, die Mobilität. Auch kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Verhaltensweisen und psychische Probleme werden entsprechend gewichtet. Es gibt fünf Pflegegrade. Diese reichen von geringer Beeinträchtigung der Selbstständigkeit (Pflegegrad 1) bis zu schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die Pflege (Pflegegrad 5).

Die 85-jährige Ursula Jacobs gerät mit ihrem Fahrrad ins Schlingern und stürzt. Ein paar Minuten später ist der Rettungsdienst da und kümmert sich um sie. Nein, ins Krankenhaus will sie nicht, hatte Ursula Jacobs vehement betont. Und so schlimm sei das auch alles nicht, bestimmt nur eine Prellung, es sei auch nichts gebrochen und sie würde jetzt gern nach Hause.

Mit 85 fit und beweglich

Ein paar Tage später schauen Sohn und Schwiegertochter wieder einmal nach Ursula Jacobs. Sie finden die 85-Jährige in ihrer Wohnung. Sie ist nicht ansprechbar und eine Gesichtshälfte ist verzogen und gelähmt. Vermutlich ein Schlaganfall. Der Sohn ruft den Rettungsdienst – und diesmal kommt die Seniorin ins Krankenhaus, auf die Stroke Unit in Sanderbusch, die Station für Schlaganfallpatienten.

Bei der Untersuchung kommt dann heraus, dass sich Ursula Jacobs einen Trümmerbruch am Ellbogengelenk zugezogen hat – vermutlich bei dem Fahrradsturz wenige Tage zuvor. Und sie hat einen Beckenanbruch erlitten, berichtet Bärbel Jacobs.

Gut ein Jahr zuvor sei ihre Mutter schon einmal gestürzt. Damals lief ihr ein Hund vors Fahrrad. „Meine Mutter war bis zu ihrem Unfall und dem Schlaganfall fit und beweglich, hat sich um Haus und Garten gekümmert,“ sagt Bärbel Jacobs. Nun könne sie ihre Hand und ihr Bein nicht mehr bewegen, sitzt im Rollstuhl und ist auf fremde Hilfe angewiesen.

„Was an den Nerven zerrt, ist dieses Ausgeliefertsein im Pflegesystem“, sagt Bärbel Jacobs. Der Pflegegrad ihrer Mutter sei nach Aktenlage entschieden worden. Bislang habe sich noch kein Mitarbeiter vom Medizinischen Dienst ein Bild vom Zustand ihrer Mutter gemacht.

Nach dem Krankenhausaufenthalt folgten für Ursula Jacobs ein Reha-Aufenthalt in Gyhum bei Zeven, ein Reha-Aufenthalt in Wilhelmshaven, Kurzzeitpflege in Jever, Kurzzeitpflege in Schortens und zwischendurch ein weiterer Krankenhaus-Aufenthalt in Sanderbusch und in der Geriatrie in Varel. Ab Mitte April hat die Seniorin einen Platz in Vollzeitpflege in einem Pflegeheim in Neuenburg.

Am liebsten jedoch würde Ursula Jacobs in ihr Haus in Sande zurückkehren. Doch daran ist nicht zu denken, weil sie sich allein nicht mehr versorgen kann. „Sie ist alle paar Wochen in einem anderen Heim und fühlt sich von Kranken- und Pflegekassen sehr verlassen“, sagt Bärbel Jacobs. Auch sie und ihren Bruder belaste die Situation sehr. „Gerade noch fit und gesund . . . und plötzlich ist man ein Pflegefall und soll sich auskennen in diesem ganzen System.“ Formulare, Anträge, Bescheide: Die Pflegedienste vor Ort könnten die Betreuung ihrer Mutter nicht übernehmen, weil man ihre Mutter nachts nicht allein in ihrem Haus lassen kann. So bleibt der 85-Jährigen nur das Pflegeheim.

Ihre Mutter sei zwar nicht mehr beweglich und sei körperlich behindert, im Kopf aber nach wie vor bei klarem Verstand. „Sie vermisst ihr Zuhause, ihre gewohnte Umgebung.“ Alle paar Wochen in einem anderen Heim, das sei der Genesung vermutlich auch nicht zuträglich, meint ihre Tochter.

Endlich zur Ruhe kommen

Unverständlich ist für Bärbel Jacobs zudem ein Vorgang, als man ihre Mutter aus der Kurzzeitpflege in Schortens für einen Röntgentermin in Sanderbusch abholen sollte. Das Taxi war nicht auf Rollstuhlpatienten eingestellt, sagt Bärbel Jacobs. Eineinhalb Stunden habe ihre Mutter auf ein anderes Taxi waren müssen. So war ihre alte Mutter vom frühen Morgen bis nachmittags unterwegs. Ohne zwischenzeitliche Verpflegung.

Das Wichtigste sei aber nun, dass ihre Mutter einen Ort hat, wo sie zur Ruhe und buchstäblich wieder auf die Beine kommen kann. Vielleicht kann die 85-Jährige doch noch mal zurück in ihr altes Leben. Diese Hoffnung verschafft ihr gerade wieder neuen Lebensmut.