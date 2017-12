Sande Ein Audi-Fahrer kam am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages in Sande (Landkreis Friesland) auf der Straße Oldenburger Damm von der Fahrbahn ab, durchschlug ein Brückengeländer und stürzte circa fünf Meter tief in die darunter fließende Maade. Wie durch ein Wunder blieb der laut Polizei allein im Auto sitzende Fahrer unverletzt. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen einer Dienststelle zugeführt.