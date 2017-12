Sande Nahezu unverletzt hat ein 23-Jähriger einen schweren Unfall in Sande überstanden – doch weil er betrunken war, keinen Führerschein hat und dazu noch Polizisten beleidigt und bedroht hat, hat er nun gewaltige Probleme.

Der junge Mann war in der Nacht zu Montag um 3.45 Uhr mit einem Audi A 6 in einer Rechtskurve des Oldenburger Damms von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr mehrere Leitpfosten, durchbrach ein Brückengeländer und landete mit dem Auto in der Maade. Bei dem Unfall wurde unter anderem der Motorblock aus dem Wagen gerissen. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50 000 Euro.

Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen, die L 815 musste für ca. vier Stunden gesperrt werden. Eine Ölsperre musste ausgelegt werden, da Betriebsstoffe ausliefen. Eingesetzt waren fünf Funkstreifenwagen aus Wilhelmshaven, Jever und Rastede, die Freiwillige Feuerwehr Accum, die untere Wasserbehörde sowie die Straßenmeisterei Friesland.

Laut Polizei hatte sich der 23-Jährige zuvor zwei Verkehrskontrollen in Sande durch Flucht entzogen und war mit Geschwindigkeiten von annähernd 200 km/h davongerast. Die Beamten hatten deshalb von einer Verfolgung abgesehen – und entdeckten wenig später den Audi in der Maade.

Da der Fahrer bei der Personalienfeststellung Widerstand leistete, die Polizisten beleidigte und sogar mit dem Tod bedrohte, musste er mit auf die Polizeidienststelle. Eine Blutprobe ergab, dass er betrunken war. Auch auf der Dienststelle wehrte er sich, berichtet die Polizei, verletzt wurde niemand.

Wie sich herausstellte, hatte der 23-Jährige das Fahrzeug unbefugt genutzt und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.