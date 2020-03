Friesland-Kliniken: Zutritt nur noch nach Fiebermessung

Sande /Varel Ab diesem Mittwoch, 1. April, können alle Patienten, Besucher, Lieferdienste, Handwerker oder Servicetechniker die Gebäude des Nordwest-Krankenhauses in Sanderbusch und des St. Johannes-Hospitals in Varel nur noch betreten, wenn sie vorher einige Fragen zu ihrer Gesundheit beantworten. Dafür wurden im Eingangsbereich spezielle abgetrennte Untersuchungseinheiten installiert.

Schärfere Zugangskontrollen In den Friesland-Kliniken – dem Nordwest-Krankenhaus in Sanderbusch und dem St. Johannes-Hospital Varel – gelten seit 23. März scharfe Zugangskontrollen, sie wurden nun ergänzt:

• Patienten und Mitarbeitern stehen ausschließlich der Eingang bei der Notaufnahme im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch und der Haupteingang beim St. Johannes-Hospital zur Verfügung.

• Die Benutzung aller weiteren Ein- und Ausgänge ist strengstens untersagt.

• Alle Außentüren dürfen nur im Notfall von innen geöffnet werden.

• Sicherheitskräfte führen Zugangs- und Außenkontrollen durch.

Dort werden Mitarbeiter des Roten Kreuzes jeden, der ins Krankenhaus will, zur Risikoabschätzung nach einem festgelegten Fragenkatalog interviewen. So wird etwa überprüft, ob jemand Merkmale einer Erkältung hat oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einem Covid-19-Erkrankten hatte.

Außerdem wird bei allen per Infrarot kontaktlos die Körpertemperatur gemessen. Gibt es Auffälligkeiten, wird der Zutritt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen nur gewährt, wenn zuvor Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung, Ambulanz oder Praxis gehalten wurde und diese zustimmt.

Darüber hinaus wird auch bei jedem Mitarbeiter, der eines der Krankenhausgebäude betreten möchte, die Körpertemperatur gemessen. Liegt sie über 37,8 Grad Celsius, darf der Mitarbeiter die Klinik nicht betreten.

„Wir versuchen so, Infizierte möglichst früh zu erkennen. Selbst, wenn wir nicht alle Erkrankten rechtzeitig finden können, bewirken wir mit diesen Maßnahmen, dass sich die Ausbreitung des Erregers in der Bevölkerung verlangsamt“, erklärt Frank Germeroth, Geschäftsführer der Friesland-Kliniken. „Wir sehen uns in der Verantwortung, alles zu tun, um das Risiko einer Ansteckung für unsere Patienten und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.“