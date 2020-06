Verkehr: Auf roten Wegen sicherer durchs Sander Ei

Sande Gibt eine bessere Markierung am Kreisverkehr „Sander Ei“ am Ortseingang von Sande mehr Sicherheit für Fahrradfahrer? Das bleibt abzuwarten, das leuchtende Rot auf der Straße ist zumindest nicht mehr so leicht zu übersehen.

Das „Sander Ei“ ist bei Ortskundigen durchaus gefürchtet, kommt es doch dort immer wieder zu Beinahe-Unfällen zwischen Radfahrern und Autoverkehr. Einige Male bereits blieb es auch nicht beim „beinah“, da kam es im Kreisel tatsächlich zu Unfällen. Die Situation auf den Radwegen war im vergangenen Jahr immer mal wieder Thema in den Fachausschüssen des Sander Rates. Dabei kamen auch die mittlerweile abgängigen farblichen Markierungen in den Radfahrerfurten zur Sprache.

In dieser Woche wurde nun an markanten Stellen nachgebessert. Am „Sander Ei“ ersetzt jetzt ein leuchtendes Rot den früheren dunkleren Ton. Zudem wurde an jeder Furt ein Piktogramm angebracht, dem zu entnehmen ist, dass sich hier Radfahrer in unterschiedlichen Richtungen bewegen. Diese Zeichen wurden zusätzlich mit einem Glasgranulat betreut, das bei schlechten Sichtverhältnissen für eine Reflektion sorgen soll.

Die Straßenmeisterei Jever und die Firma Lauer, die sich um Straßenunterhaltungen kümmert, waren im Auftrag des Landkreises in Einsatz. Die gleiche Maßnahme soll auch an der Dollstraße zum Einsatz kommen.

Die Ursache für die Verwirrung am „Sander Ei“ ist aber wohl auch darin zu sehen, dass wenige Meter entfernt, am „Twister-Kreisel“, eine andere Regelung gilt – dort hat nämlich der Autoverkehr Vorrang, Radfahrer müssen warten. Zu überlegen wäre also, diese Situation aufzulösen und einheitlich zu regeln.