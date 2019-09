Sande Wird wirklich zu schnell gefahren oder haben die Anwohner nur den Eindruck, es sei zu schnell? Zunehmend beklagen sich Sander Bürger im Rathaus über Autofahrer, die ihrer Ansicht nach viel zu schnell unterwegs sind. Das berichtete Hans-Hermann Tramann im Ausschuss für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen.

Die Gemeinde hat reagiert: Sie hat sich ein eigenes Viacount-Gerät angeschafft. Das ist ein Zählgerät, das Verkehrsdaten erfasst. Das Viacount-Gerät erfasst Geschwindigkeit, Anzahl der Fahrzeuge, Fahrzeugklasse, Fahrtrichtung und Abstand in Sekunden. Anders als von vielen Sandern befürchtet, ist das Gerät kein Blitzer: Die Gemeinde ist gar nicht berechtigt, für Tempoverstöße zu kassieren, betont Tramann: Das dürfen nur der Landkreis und die Polizei.

Gleichwohl will die Gemeinde mit dem Verkehrszählgerät aber die Wahrnehmung der Bürger überprüfen und mit objektiven Zahlen unterfüttern. „Wir brauchen harte Zahlen“, sagte der Fachbereichsleiter. Nur damit könne man beim Straßenverkehrsamt des Landkreises dann auch die Forderung nach anderen Maßnahmen, unter anderem das Blitzen von Seiten des Landkreises begründen.

Das Viacount-Gerät hat Verkehrsströme an der Marienstraße, an der Jeverschen Straße und der Diekstahlstraße, an der Dollstraße und am Pappelweg sowie am Falkenweg und an der Gießereistraße gemessen. Seit die Gemeinde über das Viacount-Gerät verfügt, sei es pausenlos im Einsatz, so Tramann.

An etlichen Stellen will man eine zweite Messung vornehmen, weil es bei der ersten Messung keine besorgniserregenden Ergebnisse gab. Als „erschreckend“ wurden allerdings die Ergebnisse an der Hauptstraße bezeichnet: Dort wurden Spitzengeschwindigkeiten zur „besten Zeit“ gegen 17 Uhr von mehr als 90 km/h dokumentiert.

Auch an der Dollstraße hat sich viel zu schnelles Fahren etabliert. Die Gemeinde will den Landkreis anregen, dort wieder regelmäßig den Blitzer aufzubauen – so wie es früher regelmäßig geschehen ist.

Weiterhin will die Gemeinde eine „entscheidende Verbesserung“ an der Bundesstraße 436 in Altgödens erreichen: An der Bushaltestelle gibt es viele Gefahrenpunkte für Kinder. Weil die Straße aber nicht im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Sande liegt, kann man nur an anderer Stelle immer wieder auf den Missstand hinweisen.